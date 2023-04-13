Ne istiyorsunuz türbeden

Daha önce de CHP'li Edirne Belediyesi tarafından nikah salonuna çevrildiği bahanesiyle yerle bir edilen Tatarhaniler Mezarlığındaki tarihi kabirler arasında bulunan Mızraklı İlmihal'in müellifi Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî hazretlerinin aslına uygun yeniden yapılan türbesi, belediye tarafından bir kez daha yıkıldı. Vatandaşlar, belediyenin Ramazan'da yeniden inşa edilen türbe ve mezarları yıkmasına tepki gösterdi.Duruma tepki gösteren Edirneli Hasan Künteci, "Buranın Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî Hazretlerinin mezarı olduğunu biliyorum. İkinci ziyaretimde mezar yıkılmış, kaybolmuş. Yaptığım araştırmalara göre mezarın belediye ekipleri tarafından yıkıldığını öğrendik. Bu çok çirkin bir tavır, hem topluma saygısızlık, hem dine saygısızlık, hem de insanların geçmişine, değerlerine saygısızlığı ortaya koyuyor. Utanç verici bir manzara. Yazıklar olsun. Ben hiç tasvip etmiyorum, böyle şeyleri gördükçe üzülüyorum. Bu vatanın bir evladı olarak utanıyorum. Üstelik de böyle Ramazan ayında böyle bir yıkımın yapılması çok çirkin bir olay" dedi.Vatandaşlardan Mustafa Ertaş ise "Bu mübarek günde türbenin kaldırılmasına çok üzüldüm. Kaldırılmış, kamyona konulup, götürülmüş. Hani onların niyeti nedir ki yıkıyorlar. Tekrardan yapılmasını istiyoruz. Bu Ramazan-ı şerifte bunun yapılmaması lazım. Dünyada görülmüş böyle bir şey yok, yetkililere sesleniyoruz; bunun tekrar düzeltilmesi lazım" ifadelerini kullandı. Edirne'de geçtiğimiz yıl aslına uygun bir şekilde inşa edilen Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası olan İslam alimi Muhammed bin Kutbüddîn İznîkî Hazretlerinin ve eşinin mezar hazireleri ile türbe binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyordu. Öte yandan, Edirne Belediyesi tarafından bu konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.