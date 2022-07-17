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Giriş Tarihi: 17.7.2022

Ne maaşları ne de ikramiyeleri yatırıldı

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Ne maaşları ne de ikramiyeleri yatırıldı
Sarıyer Belediyesi'nde emeklerinin karşılığını alamadıkları gerekçesiyle 5 Temmuz'da greve çıkan işçiler, 12'nci günü geride bıraktı. Bayramda maaşlarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği belirtilen ikramiyelerine belediyenin el koyduğunu belirten işçiler isyan etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İktidara gelince Türkiye'yi, belediyeleri nasıl yönetiyorsak öyle yöneteceğiz' sözlerine atıfta bulunan işçiler, "CHP iktidara geldiğinde demek ki biz yanacağız. Biz bayrama girerken yiyecek ekmek bulamadık. Çocuklarımıza bayramlık alamadık. Kurban ibadetlerimizi yapamadık. Bu yapılan zalimliktir. Sarıyer Belediyesi'ndeki bu olay bunların aynası oldu. Siz her gün açlık tiyatroları yaptırıyorsunuz. Ama bizi, ailelerimizi perişan ediyorsunuz. Burada yol parasını bekleyen arkadaşlarımız var" ifadelerine yer verdi.

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Ne maaşları ne de ikramiyeleri yatırıldı
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