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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:13

Nebe Suresi 33. Ayet - Nebe Suresi 33. Okunuşu Ve Anlamı

Nebe Suresi 33. Ayet - Nebe Suresi 33. Okunuşu Ve Anlamı

İnsanlara rehber olması amacıyla gönderilen Kur’an-ı Kerim, içeriğindeki sureler ve ayetler ile farklı konulara değinir. Bu surelerden bir tanesi olan Nebe Suresinin birçok fazileti bulunmaktadır. Hadis-i şerife göre; “İkindi namazı ardından Nebe Suresi’ni okuyan kişinin; Allah, kıyamet zamanı azabını azaltır.” Şeklinde buyurmuştur. Bu nedenle ikindi namazı ardından okumak önerilir. Haber anlamına gelen Nebe Suresi’nin 33. ayeti okunuşu ve anlamı hadisi şeriften dolayı önemlidir.

Nebe Suresi, Kur'an-ı Kerimin 78. Suresidir. Bu surenin içerisinde 40 ayet bulunur. Nebe Suresi ismini ikinci ayetinde yer alan "en Nebe" kavramından almaktadır. Bu kavram ayette bulunan anlamı ile "haber verme" anlamına gelmektedir. Mekke döneminde indiği bilinen Nebe suresi, Müslümanlar için iyi bir yol gösterici olarak karşımıza çıkar.

Nebe Suresi 33. Ayet

Nebe Suresi 33. Ayet Okunuşu

  • Ve kevâıbe etrâbâ (etrâben).

Nebe Suresi 33. Ayet Anlamı

  • Gencecik yaşıt kızlar.

Nebe Suresi 33.Ayet Tefsiri

Nebe suresinin 31-36. ayetleri içerisinde bu ayeti de kapsayan bir tefsir söz konusudur;

Yeri geldikçe belirtildiği, özellikle bir kutsî hadiste de ifade buyurulduğu üzere, 31. âyette "müttakiler" şeklinde anılan itaatkâr müminler için âhirette hazırlanan nimetler, lütuf ve ikramlar "gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir beşer aklının tam olarak tasavvur edemeyeceği türdendir" (Buhârî, "Tevhîd", 35; Müslim, "Îmân", 312). Çünkü bütünüyle âhiret gayb alanıdır; gaybı da Allah'tan başkası bilemez (bk. Bakara 2/3). Bununla birlikte, Allah Teâlâ, kullarının uhrevî nimetlere dair yaklaşık bir fikir edinmelerini sağlamak ve onlarda bir arzu uyandırmak için, birçok âyette olduğu gibi burada da idrak ve anlama gücüne göre temsilî bir anlatımla bu dünyada en çok ihtiyaç duydukları, arzuladıkları, sevdikleri nesneler ve hazlardan örnekler vermiştir. Bu anlatımda Kur'an'ın ilk muhataplarının beklentilerinin dikkate alındığı da söylenebilir; kezâ bu anlatımdan, âhirette cennete girmeyi hak eden her bir insana, dünyadaki ameline, zihnî ve ruhî kemaline, mutluluk anlayışına ve beklentisine göre neleri istiyor ve bekliyorsa onların verileceği sonucunu çıkarmak da mümkündür (ayrıca bk. Fussılet 41/30-33).

"Bunlar rabbinin bol bol lutfettiği karşılıktır, bağıştır" diye tercüme ettiğimiz 36. âyete, "Bunlar rabbinden, amellerine göre hesap ve takdir edilmiş bolca mükâfatlardır" şeklinde de mâna verilmiştir (İbn Âşûr, XXX, 47-48). Burada kapalı bir şekilde ifade edilmiş olan amellerin karşılığının, başka âyetlerde Allah'ın lutfu olarak on katı (En'âm 6/160), 700 katı (Bakara 2/261), hatta hesapsız (Zümer 39/10) bir şekilde kat kat verileceği bildirilmiştir. 26. âyette azgınlara verilecek cezanın dünyada yaptıklarına uygun bir karşılık olduğu bildirilmişti. Burada da müminlerin yaptıklarına karşılık olarak verilecek ödülün Allah'ın bolca lutfu ve bağışı olduğu belirtilmektedir. 36. âyette müminlere âhirette verilecek nimetlerin niceliğini bildiren hisâben kelimesi, "çok, bol bol, yeter deyinceye kadar" şeklinde yorumlandığı gibi, "yeterli, kâfi miktarda, amellerin miktarına göre, hak edişe göre" şeklinde de açıklanmıştır. Ancak meâlde biz, kısmen birbirinden farklı olan bu iki yorumdan ilkini tercih ettik. Çünkü ödülün, amellere göre kat kat fazlasıyla, hatta hesapsız verileceğini bildiren âyetler de vardır (Bakara 2/261; Zümer 39/10; Gāfir 40/40) ve bu âyetlerde ahirette ödüllerin hak edişe göre ölçülü değil, Allah'ın razı olduğu kullarına, ölçüye ve hesaba sığmaz lütufları olarak verileceği belirtilmektedir.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 539-540

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Nebe Suresi 33. Ayet - Nebe Suresi 33. Okunuşu Ve Anlamı
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