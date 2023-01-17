Nedir bu Kilez’in çektiği

Başiskele ilçesinden geçip, İzmit Körfezi'ne akan Kilez Deresi'nin rengi bu defa siyaha döndü. Bölge halkı durumu yetkililere bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye gidip, yerinde inceleme yaptı. Ekipler, dereden numune aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme sürdürülüyor. Öte yandan Kilez Deresi'nde, geçen ay fabrikanın atıklarını boşaltması sonucu kirlilik oluşmuş ve mavi renge dönmüştü. Dereyi kirleten fabrikaya 1 milyon 470 bin 960 TL cezası uygulanmış, ayrıca fabrika faaliyetten men edilmişti. DHA