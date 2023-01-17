Haberler Yaşam Haberleri Nedir bu Kilez’in çektiği
Giriş Tarihi: 18.1.2023

Nedir bu Kilez’in çektiği

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde İzmit Körfezi’ne dökülen Kilez Deresi bu kez siyaha büründü. Geçtiğimiz ay da mavi renge bürünen derede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme başlattı

Nedir bu Kilez’in çektiği
Başiskele ilçesinden geçip, İzmit Körfezi'ne akan Kilez Deresi'nin rengi bu defa siyaha döndü. Bölge halkı durumu yetkililere bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye gidip, yerinde inceleme yaptı. Ekipler, dereden numune aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme sürdürülüyor. Öte yandan Kilez Deresi'nde, geçen ay fabrikanın atıklarını boşaltması sonucu kirlilik oluşmuş ve mavi renge dönmüştü. Dereyi kirleten fabrikaya 1 milyon 470 bin 960 TL cezası uygulanmış, ayrıca fabrika faaliyetten men edilmişti. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan Bahçeli'nin seçim çağrısına yanıt! Bir ilk olacak...
Çin'den ABD'ye ağır suçlama: Rezillik karşısında dehşete düşüyoruz
Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat babası ile ilgili gerçeği öğrendi!
Muharrem İnce muhalefeti topa tuttu: Bu 6'lı adam vesayetidir!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray çeyrek finalde! Aslan Alanyaspor'un fişini ilk yarıda çekti...
CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
Bakan Koca'dan Jiyan bebek paylaşımı: Sağlık durumu iyi
Geleceğin gözde meslekleri ve biz
ARKADAŞINA GÖNDER
Nedir bu Kilez’in çektiği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA