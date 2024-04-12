Nefes 22 yıllık evlat hasretini dindirdi

Erzurum'da Sinan ve Nebahat Çiltaş çiftinin 22 yıllık evlat hasreti, koruyucu ailesi oldukları kız çocuğu "Nefes"le son buldu. Çiltaş çifti, 1,5 yıl önce koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Anne Çiltaş'ın okuryazarlık belgesi olmadığı için çiftin başvurusu bir süre askıya alındı. Okuryazarlık belgesinin alınmasıyla başvuru evrakı tamamlandı. Çift, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından 2 yaşındaki Nefes'e yuvalarının kapısını açtı. Nefes ile anne babalık duygusunu tadan çift, ailece ilk bayramlarını kutlamanın heyecanını yaşıyor. Baba Sinan Çiltaş, "Eşimin okuryazar belgesi kayıp olduğu için bir süre bekledik ve eşim belgesini alınca evrakı verdik. 1 yıl kadar bekledik ve koruyucu aile olabildik. Sağ olsun Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanları yardımcı oldular" dedi.Çiltaş, uzun yıllar evlat hasreti çektiklerini belirterek, koruyucu aile uygulamasıyla bu hasretlerini giderdiklerini aktardı. Çiltaş, "Allah'a şükür olsun, Nefes bize, biz de ona nefes olduk" ifadelerini kullandı.