Nefes borusu operasyonuyla hayata tutundu

Geçirdiği kriz nedeniyle kalbi duran ve taburcu olduktan sonra ise nefes darlığı şikâyetleri oluşan İsmail Yeşil, İzmir Şehir Hastanesi'nde nefes borusuna yapılan operasyonla hayata tutundu. Manisa'da ikamet eden 52 yaşındaki Yeşil, 6 ay önce kriz geçirdi ve kalbi durdu. Yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Yeşil, yoğun bakımda uzun süre solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi verdi. Taburcu edilmesinin ardından Yeşil'de nefes darlığı şikâyetleri başladı. İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde nefes borusunda darlık olduğu belirlenen Yeşil için ameliyat kararı verildi. Yapılan operasyonla Yeşil'in nefes borusunun sağlam alt ve üst kısımları birbirine dikilerek sağlıklı yeni bir nefes borusu oluşturuldu. SABAH'a konuşan Yeşil, "İlk ameliyatımı özel bir hastanede oldum. Nefes darlığı yaşamaya başladım ama sebebini bulamadılar. İzmir Şehir Hastanesi'ndeki doktorlar teşhisi koyup beni kurtardı. Şu anda çok iyiyim. Çay, kahve, süt, yoğurt, yumurta vs. her şeyi yiyebiliyorum" dedi.İzmir Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniğinden Prof. Dr. Kenan Can Ceylan, "Hasta öncesinde kalp krizi geçirdiğinden normal şartlarda en az 3 ay beklemek gerekiyordu. Ekstra risk aldık. 10-11 santimetrelik nefes borusunun 4 santimetreye yakın kısmını çıkardık. Böyle bir ameliyat şehir hastanesinde ilk defa oldu. Bu müdahaleyi yapmasaydık hasta ölürdü" diye konuştu.