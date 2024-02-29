Nehirden cesedi çıkan kadının eşi ve oğlu 2. kez gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi Doğancılar Mahallesi'nde geçen 13 Şubat'ta yaşanan olayda 53 yaşındaki Leyla Demir, Sakarya 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım istedi. Yapılan ihbarla Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kadının yaşadığı Doğancılar Mahallesi'ndeki eve gitti. Eşi S.D. ekiplere tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği söyledi. Leyla Demir'in telefon sinyalini teknik olarak takibe alan ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşları Sakarya nehrinde drone ile havadan, karadan, su altı ve üstünde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar 16 gün sonra sonuç verdi. Talihsiz kadının cansız bedeni, telefonu ve başörtüsünün bulunduğu bölgenin yaklaşık 17 kilometre uzaklığında bulunan bir taş ocağı mevkiinde bulundu. Dalgıçların cesedini çıkarttı kadın olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Kadının kaybolmasıyla birlikte eşi S.D. ve oğlu U.D. jandarma tarafından gözaltına alınmış ve verdikleri ifade sonrasında serbest bırakılmıştı. Ancak Leyla Demir'in cesedinin bulunmasıyla birlikte harekete geçen jandarma olayla ilgili olarak Leyla D.'nin eşi S.D. ve oğlu U.D. bir kez daha gözaltına aldı. Jandarmada çapraz sorguya alınan baba ile oğlunun sorgusu halen sürüyor.