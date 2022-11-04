Nesli azalan plaka gridası sürüsü görüldü

Akdeniz ve Ege'de yaşamını sürdüren, plaka gridası olarak bilinen lagos türünün son yıllarda popülasyonu azaldı. Yüksek ekonomik değeri nedeniyle zıpkın ve olta balıkçılarınca sıklıkla avlanan tür, tükenme aşamasına geldi. Tedbirlerle üreme dönemi olan yaz aylarında avlanması yasaklanan tür, çift cinsiyet (hermafroditlik) özelliği de taşıyor. 'Plaka gridası' aynı zamanda nesli azalan türler arasında yer alıyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, plaka gridası sürüsünü Konyaaltı Sahili'nde görüntüledi. Gökoğlu, "Yaptığımız derin dalış sırasında sürü halinde gördük. 2 erkek ile beraber 40 kadar bireyi bir arada görmek bizi çok sevindirdi" dedi.