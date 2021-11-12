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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Neslihan’dan kötü haber

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Neslihan’dan kötü haber
İstanbul Kartal'da yaşayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur, geçtiğimiz salı kayıplara karıştı. Annesine bir türlü ulaşamayan ve hayatından endişe eden N.K., atv'de yayınlanan "Müge Anlı'yla Tatlı Sert" programına başvurdu. Genç kız, annesinin kaybolduğu gün en son evli ve iki çocuk babası Habib B. ile görüştüğünü; "Annemin 1.5 yıldır sevgilisiydi. Son günlerde kavga ediyorlardı" diyerek anlattı. Bu bilgi üzerine bahsi geçen sevgili Habib B.'ye ulaşan Müge Anlı, canlı yayında hakkındaki iddiaları sordu. Ardından Anlı'nın stüdyosuna gelen Habib B., "Karımdan da sevgilim Neslihan'dan da çok özür dilerim. Çok pişmanım" dedi. Habib B., kayıp kadınla ilgili açıklamalarına devam ettiği sırada atv stüdyolarına gelen polis, Habib B.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Köşeye sıkışan zanlı, cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Neslihan Batur'un 9 Kasımda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı fabrikaya geldiğini, tartıştıklarını ve kadını öldürdükten sonra fabrika içindeki kuyuya attığını anlatan zanlı, sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi'nde tutuklandı. Talihsiz kadının cansız bedeni, katil zanlısının gösterdiği 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

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Neslihan’dan kötü haber
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