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Giriş Tarihi: 17.4.2024 16:51

Nevşehir narkotik timlerinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 58 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirleri ve onun sokak satıcılarına yönelik olarak 4 ay süren çalışmalarının ardından; 240 personel ile birlikte helikopter, İHA destekli 58 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Narkotik ekipleri, 57 şüpheliyi gözaltına alırken ikametlerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Nevşehir narkotik timlerinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 58 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 aydır yürütülen çalışmalarda; Nevşehir Merkez, Avanos, Ürgüp, Acıgöl ve Kozaklı İlçelerinde, 240 personel,1 helikopter, 2 İHA, 1 TEM Şube operasyon timi, 4 dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı 58 adrese şafak operasyonu düzenlendi.

NARKOTİK TİMLERİNDEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE

Narkotik timlerinin düzenlediği operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alınırken; 1 kilo 18 gram skunk, 607 gram esrar, 368,72 gram bonzai, 274 gram metamfetamin, 211 adet captagon, 117 adet extacy, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Operasyon kapsamında yakalanan 27 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbeste bırakılırken gözaltında bulunan 30 şüphelinin emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Nevşehir narkotik timlerinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 58 kişi gözaltına alındı
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