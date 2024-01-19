Nevşehir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi Orta Mahallede meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada Havva Hazal Yılmaz (17) hayatını kaybederken, sürücü S.Ö. ile S.U ve M.T., yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Havva Hazal Yılmaz'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.