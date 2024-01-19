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Giriş Tarihi: 19.1.2024 03:41

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki Havva Hazal Yılmaz hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı

DHA
Nevşehir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi Orta Mahallede meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada Havva Hazal Yılmaz (17) hayatını kaybederken, sürücü S.Ö. ile S.U ve M.T., yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Havva Hazal Yılmaz'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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