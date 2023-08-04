Nevşehir’de kahreden manzara: 2 kardeş nehirde boğuldu

Derinkuyu ilçesinde oturan Ertaş ailesi, Avanos ilçesi Alaattin Mahallesi Şehit Demet Sezen Parkı'nda piknik yaparken, ailenin oğulları Galip ve Hüseyin saat 11.30 sıralarında serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Salim Ertaş, suya girip oğullarından Galip'i çıkardı.