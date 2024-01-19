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Giriş Tarihi: 19.1.2024 13:11 Son Güncelleme: 19.1.2024 13:41

Nevşehir’de kaza: 1 ölü 3 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

FULDA SARIYER
Nevşehir’de kaza: 1 ölü 3 yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana gelen kazada aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolda takla atarken, çaptığı otomobil de yol kenarına savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki H.H.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişide yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir’de kaza: 1 ölü 3 yaralı
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