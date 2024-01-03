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Giriş Tarihi: 3.1.2024 14:11

Niğde'de 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürmüştü! O şüpheliler tutuklandı

Niğde'de, husumetli olduğu akrabaları Abdullah Gül (43) ile Ramazan Gök’ü (52), kahvehanede tabancayla öldürdükten sonra döndüğü evinde öldürülen Ramazan Gök'ün (39), cinayet şüphelisi İrfan Gök (50) ile ona yardım eden Bayram Gül (29) tutuklandı.

DHA
Niğde’de 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürmüştü! O şüpheliler tutuklandı

Olay, 31 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında, Merkez ilçesi Ağcaşar Mahallesi'ndeki kahvede meydana geldi. Ramazan Gök, kahvede karşılaştığı, husumetli olduğu akrabası Abdullah Gül ile Ramazan Gök'ün yanına gitti. Gök, tartıştığı Gül ile Ramazan Gök'ü tabancayla vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayı öğrenen Gül ve Gök'ün yakınları Bayram Gül ile İrfan Gök, Ramazan Gök'ün evine gitti. Şüpheliler, evde karşılaştıkları Gök'ü av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı. Jandarma ekipleri, şüphelilerden İrfan Gök'ü gözaltına aldı.

Jandarma karakoluna götürülen Gök, işlemleri tamamlanıp, tutuklandı. Ekipler, olayın ardından kaçan Bayram Gül'ü de dün yakaladı. Bayram Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan Gül, tutuklandı.

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Niğde'de 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürmüştü! O şüpheliler tutuklandı
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