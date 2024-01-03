Niğde’de 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürmüştü! O şüpheliler tutuklandı

Olay, 31 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında, Merkez ilçesi Ağcaşar Mahallesi'ndeki kahvede meydana geldi. Ramazan Gök, kahvede karşılaştığı, husumetli olduğu akrabası Abdullah Gül ile Ramazan Gök'ün yanına gitti. Gök, tartıştığı Gül ile Ramazan Gök'ü tabancayla vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.