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Giriş Tarihi: 22.8.2022 14:20 Son Güncelleme: 22.8.2022 14:21

Niğde'de barda vahşet: 1 kişi öldü!

Niğde'de korkunç bir olay yaşandı... Murat Ş., (26), barda tartıştığı Serhan Bayram'ı (30) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Murat Ş., yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Niğde’de barda vahşet: 1 kişi öldü!

Kanlı olay, dün gece Hıdırlık mevkisindeki barda meydana geldi. Bara giden Serhan Bayram ve Murat Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat Ş., belindeki tabancayla Bayram'a ateş etti. Murat Ş., olayın ardından kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Serhan Bayram'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Murat Ş., bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Niğde'de barda vahşet: 1 kişi öldü!
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