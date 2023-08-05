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Giriş Tarihi: 5.8.2023 10:56 Son Güncelleme: 5.8.2023 11:37

Niğde’de doğalgaz borusu patladı

Niğde'de meydana gelen olayda doğalgaz taşıyan borunun olduğu noktada elektrik altyapısı çalışması sırasında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Hayrettin YENEL
Niğde’de doğalgaz borusu patladı

Niğde Aşağıkayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarında yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında kepçeye takılan doğalgaz borusu patladı. Patlamanın hemen ardından bir anda büyük bir alev topu meydana geldi.

Olayın hemen ardından bölgeye İtfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Doğalgaz ekipleri de yoğun bir çalışmanın ardından hatta bulunan doğalgazı kestiler. Alevler 4 katlı bir apartmanın boyuna aştı. İtfaiye ekipleri yangına yoğun bir müdahale etti. Yangın hatta bulunan doğalgazın bitmesinin ardından söndü.

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Niğde’de doğalgaz borusu patladı
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