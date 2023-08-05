Niğde’de doğalgaz borusu patladı

Niğde Aşağıkayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarında yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında kepçeye takılan doğalgaz borusu patladı. Patlamanın hemen ardından bir anda büyük bir alev topu meydana geldi.

Olayın hemen ardından bölgeye İtfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Doğalgaz ekipleri de yoğun bir çalışmanın ardından hatta bulunan doğalgazı kestiler. Alevler 4 katlı bir apartmanın boyuna aştı. İtfaiye ekipleri yangına yoğun bir müdahale etti. Yangın hatta bulunan doğalgazın bitmesinin ardından söndü.