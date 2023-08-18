Niğde’de gece yarısı mera yangını

Yangın, akşam saatlerinde Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki merada çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Niğde merkez, Bor, Altunhisar Çiftlik ilçeleri, İl Özel İdaresi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 500 hektar mera zarar gördü.



Öte yandan, yangına müdahaleye giden itfaiye aracının devrilmesiyle ise 3 itfaiyeci yaralandı.



Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.