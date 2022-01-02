Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de korkunç olay! 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı: Acı içinde kıvrandı!
Giriş Tarihi: 2.1.2022 20:36 Son Güncelleme: 2.1.2022 20:52

Niğde'de korkunç olay! 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı: Acı içinde kıvrandı!

DHA
Niğde’de korkunç olay! 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı: Acı içinde kıvrandı!

Niğde'de korkunç bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla parkta oynarken evine doğru koşmaya başlayan 10 yaşındaki Suriyeli İsa Nasır dengesini kaybetmesi üzerine bahçedeki beton bloğun üzerine düştü. Yüzüne bloktaki demirin saplanması üzerine acı içerisinde kıvranan küçük İsa'yı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesi sırasında acısı yüzünden okunan İsa ameliyata alındı.

Halepli İsa Nasır, arkadaşlarıyla birlikte Hudavet Hatun Parkı'nda oynarken evlerine doğru koşmaya başladı.

YÜZÜNE SAPLANDI

Duvarın üzerinde dengesini kaybeden İsa, bahçeye düştü. Düştüğü yerde bulunan beton bloktaki demir, İsa'nın yüzüne saplandı.

ACI İÇİNDE KIVRANDI

Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzüne saplanan demiri görenler hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

DEMİR TESTERE İLE KESİLDİ

Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, İsa'nın yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek onu demir bloktan kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsa, ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Niğde'de korkunç olay! 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı: Acı içinde kıvrandı!
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