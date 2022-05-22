Niğde’deki kazada bir ateş de Kocaeli’ne düştü

AK Parti'nin Adana'daki gençlik programı dönüşü, Niğde'de meydana gelen trafik kazasında öğrencilerin içerisinde bulunduğu otobüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

O kazada hayatını kaybeden 3 gençten biri Aslen Karabüklü olan ve Kartepe İlçesinde oturan tır şoförü Şaban Akkuş ile ev hanımı Gülşen Akkuş'un 20 yaşındaki kızları Suda Akkuş oldu. Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan Sude Akkuş'un kaza sonrası hastaneye kaldırılrıken hayatını kaybettiği öğrenildi.

TAZİYE MESAJLARI

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,kaza sonrası taziye mesajını iletirken, ''3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullanırken AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'te, "Adana'daki Gençlik Şölenimizden dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 gencimizden birinin Kartepe'de oturan Şaban Akkuş kardeşimizin kızı Sude Akkuş (20) olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan Sude kızımıza ve bu kazada vefat eden gençlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." paylaşımında bulundu.