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Giriş Tarihi: 19.1.2024 13:43

Niğde'deki kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlindi

Niğde'de hafif ticari aracıyla traktöre arkadan çarpan polis memuru Sabri Turhan'ın (49) cenazesi, emniyette düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a gönderildi.

DHA
Niğde’deki kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlindi

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Polis memuru Sabri Turhan yönetimindeki 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, S.A.'nın kullandığı traktöre arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Turhan'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Sabri Turhan'ın cenazesi, otopsinin ardından tören için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Törene, polis memurunun ailesi, Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, vatandaşlar ve meslektaşları katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende İl Müftüsü Osman Ayas da dua okudu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Turhan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray'a gönderildi.

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Niğde'deki kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlindi
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