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Giriş Tarihi: 20.7.2023 17:59 Son Güncelleme: 20.7.2023 18:22

Niğdeli Harun Durak TYT'de Türkiye birincisi oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında 120 soruya doğru cevap veren Harun Durak, birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hayrettin YENEL
Niğdeli Harun Durak TYT’de Türkiye birincisi oldu

17-18 Haziran'da gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçları sorgulama ekranının erişime açılmasının ardından gözler YKS birincilerine çevrildi.

Türkiye de 4 öğrencinin birinci olduğu sınavda Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi öğrencisi Harun Durak ta bu gururu yaşayanlar arasındaydı. Niğde'de Yenice Mahallesinde yaşayan Dura ailesinin ortanca çocuğu olan Harun Durak sınavda 120 sorunun tamamını doğru yaparak Türkiye birinciliğini elde etti.

Harun Durak Türkiye birinciliğinin kendisine sürpriz olduğunu belirterek: "Açıkçası beklemiyordum. Şu ana kadar en çok 112,5 doğru yapıyordum.. Ama sonrada eksiklerimi tamamlamak için arkadaşlarımla birlikte koordineli bir şekilde çalıştım. Tek başına çalışmak eksikleri görme ve tespit etme noktasında olmuyor. İki arkadaşımla birlikte sürekli çalıştık. Denemeleri hem okulda hem de dershane de aralıksız çözdüm. Çok büyük bir gurur ve şaşkınlık yaşıyorum" dedi.

HEDEFBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Türkiye 1. Harun Durak, hedefinin Bilgisayar Mühendisliği olduğunu ifade ederek: Bu kadar iyi bir sonuç beklemediğini belirten Durak, sonucun beklediğinden daha iyi geldiğini ve şaşırdığını anlattı.

Durak; " Hedefim Bilgisayar mühendisliği. Fakat bir üniversite tercihim şuan için yok. Ailem ve hocalarımla üniversite ve bundan sonraki süreci birlikte değerlendireceğiz. " dedi

Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesinde okuyan Durak, TYT alanında 3 milyon 527 bin 443 kişi arasından tüm sorulara doğru cevap vererek, diğer adayları geride bıraktı.

SÜRPRİZ HABERİ AKRABALAR VERDİ

Durak, sınav sonucunu, İstanbul'daki akrabalarının telefonla arayarak söylediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "İstanbul'dan bir akrabamız aradı. 'Hayırlı olsun, birinci olmuşsun' dedi. Biz de bir şaşırdık. Sonra bilgisayardan baktık. Sınava genelde eksiklerimi yani eksiklerimi tamamlayarak çalıştım. Bazı arkadaşlar hata yapıyor. Hangisinde daha iyilerse ona daha fazla çalışıyor. İnsan eksiklerine yönelmesi gerekiyor böyle şeylerde. Çünkü eksiğini kapatmazsan pek bir işe yaramıyor. TYT'de 120 sorunun hepsini çözdüm ama konu eksiklerini yavaş yavaş kapatarak yaptım. Hedefim bilgisayar mühendisliği, okula henüz karar vermedim."

Denemelerde TYT'de tüm sorulara hiç doğru cevaplayamadığını, en fazla 112 net yaptığına işaret eden Durak, TYT'de tüm soruları doğru cevaplamanın kendisi için de sürpriz olduğunu aktardı.

Bir fabrikada çalışan baba Seyfi Durak da oğlunun Türkiye birincisi olması nedeniyle çok büyük bir gurur yaşadıklarını belirten baba Durak böyle bir sonuç beklemediklerini vurgulayarak, "Allah razı olsun. Çok gayretliydi, bazen 'oğlum gözün bozulacak' diyordum, Saat gece 11-12'lere ders çalıştı, gayret, inşallah meyvelerini alacak." ifadelerini kullandı.

Böyle bir sonuç beklemediklerini vurgulayan baba Durak, "Allah razı olsun. Çok gayretliydi, bazen 'oğlum gözün bozulacak' diyordum, Saat gece 11-12'lere ders çalıştı, gayret, inşallah meyvelerini alacak." ifadelerini kullandı.

Evhanımı anne Esra Durak ise Harun kendisine azmedince nelerin başarılabileceğini öğrettiğini dikkati çekerek, "Ben onun azmine hayrandım, yanıltmadı, teşekkür ediyorum bize bu gururu yaşattığı için." dedi.

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Niğdeli Harun Durak TYT'de Türkiye birincisi oldu
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