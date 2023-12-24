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Giriş Tarihi: 24.12.2023 21:01

Niğde’nin firari kuyumcusu yakalandı

Niğde’de bir kuyumcu müşterilerinin emanette bulunan altın ve dövizlerini teslim etmeden kayıplara karışmıştı. Niğde Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kuyumcu şahsın yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Hayrettin YENEL
Niğde’nin firari kuyumcusu yakalandı
Valilikten yapılan açıklama şu şekilde; "İlimiz merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana gelen Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma olayına ilişkin olarak; 21-22 Aralık 2023 tarihlerinde Emniyet Müdürlüğümüze müracaatta bulunan 25 müşteki şahıs; toplamda 9 Milyon 116 Bin TL değerinde Altın, Döviz ve TL cinsinden emtialarının şüpheliler tarafından geçmiş tarihlerde çeşitli vaatlerle alınıp iade edilmediğinden dolayı şikâyetçi olmuştur. Asayiş Şube Müdürlüğümüzce şikâyetçi olunan işyeri sahibi/yetkilisi 2 (iki) şüpheli yakalanarak haklarında soruşturma yürütülmüştür. 24.12.2023 tarihinde adli mercilere sevk edilen 1(Bir) şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kişilerin malvarlığına karşı işlenen suçlarla mücadelemiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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Niğde’nin firari kuyumcusu yakalandı
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