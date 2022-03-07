Nihat Hatipoğlu, Sivereklilerle ile buluştu

İlahiyatçı Yazar Nihat Hatipoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında Siverek halkıyla buluştu. Sivereklilerin yoğun ilgi gösterdiği program Mehmet Açıkalın tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Salonu dolduran binlerce Siverekliyi selamlayan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Hepiniz programa hoş geldiniz. Nihat hocamız ekibinin güzel ezgilerine salonların yetmeyeceğinin farkındaydık ancak tüm imkanlarımızı seferber ederek sizlere güzel bir ortam sağlamaya çalıştık. İlerleyen günlerde daha güzel programlarla sizleri yeniden bir araya getirmeyi planlıyoruz. Dosta doğru programının Siverek'te yapılmasıyla uzun yıllardır ilçemize gelmemiş olan Nihat hocamızla hasret gideceğiz. Güzel programından feyz alacağız. Ayrıca bizlere güzel dinletileri için ilahi sanatçımıza, gösterileri için semazenlere ve müzisyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kentimize gelerek bizleri ihya ettiler. Bu tür güzel programların tekrarının olmasını temenni ediyorum. Herkese güzel bir gece diliyorum." dedi.
Çakmak selamlama konuşması ve ilahi sanatçısı Recep Arslan'ın seslendirdiği ilahilerin ardından sahneye çıkan Nihat Hatipoğlu, binlerce Siverekliye hitap etti. Hz. Muhammed'in çocukluğunu ve yaşamından kesitler anlatan Hatipoğlu, çocukların İslam dini üzere ve güzel ahlakla yetiştirilmesi gerektiğini anlattı.
Geleceğin teminatı çocukların güzel ahlakla yetiştirilmesinin önemine değinen Hatipoğlu, "Gelecek hakkında ümidimiz artıyor. Elhamdülillah bu milletin çocukları da dinlerini biliyor, Müslümanlığı biliyor. Ve bizden sonra inşallah onlar sahiplenecektir. Tabi burada annelerin rolü çok büyük. Çocuklarınızı sahiplenin. Onlara Allah'ı, peygamberi ve dini öğretin. Çünkü kalıcı olan odur." dedi. Hatipoğlu, kendisini Siverek halkıyla buluşturan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti. Yaklaşık iki saat süren program, izleyicilerle yapılan dua ile son buldu.