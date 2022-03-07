Nihat Hatipoğlu, Sivereklilerle ile buluştu

Geleceğin teminatı çocukların güzel ahlakla yetiştirilmesinin önemine değinen Hatipoğlu, "Gelecek hakkında ümidimiz artıyor. Elhamdülillah bu milletin çocukları da dinlerini biliyor, Müslümanlığı biliyor. Ve bizden sonra inşallah onlar sahiplenecektir. Tabi burada annelerin rolü çok büyük. Çocuklarınızı sahiplenin. Onlara Allah'ı, peygamberi ve dini öğretin. Çünkü kalıcı olan odur." dedi. Hatipoğlu, kendisini Siverek halkıyla buluşturan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti. Yaklaşık iki saat süren program, izleyicilerle yapılan dua ile son buldu.