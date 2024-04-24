Nikah dairelerinde ’24.04.2024’ yoğunluğu

Evlilik tarihlerini 24.04.2024 tarihine denk getiren çiftler, sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine akın etti. Nikah tarihlerini 24.04.2024 tarihine denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarih yapmak isteyen çiftler, evlendirme salonlarında yoğunluk oluşturdu. Hafta arası olmasına rağmen nikah Memurluklarında gün boyu özel tarihte nikah kıydırmak isteyen çiftlerin yoğunluğu yaşandı.

Bu unutulmaz tarihi tercih eden çiftlerden birisi de Türk genci Fahri Zeybek'e gönlünü kaptıran Endonezyalı gelin Nimade Devi Susanty oldu. Evlilik yıldönümünün unutulmaması ve uğur getirmesi için bu tarihi seçtiklerini belirten Endonezyalı gelin Nimade Devi Susanty, "Evlilik yıldönümünün unutulmaması ve uğur getirmesi için bu tarihi seçtik. İstanbul'daki bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışırken tanışıp evliliğe karar verdiğim Fahri Zeybek ile bu özel tarihte evlenmek benim için mutluluk verici bir an. Gelinliğim ve arkadaşlarımın giydiği elbiselerin kırmızı renkli olması ise hem Endonezya bayrağının Kırmızı beyaz olması hem de Türk bayrağının Kırmızı boya olmasındandır. Bu tarih bizim için özel oldu. Hem unutulmaması hem de uğur getirmesi için seçtik." dedi. Damat Fahri Zeybek ise bu özel tarihi de unutması halinde başına gelecekleri kabul ettiğini söyledi.

Bu özel tarihte nikah masasına koşan bir başka çift Mühendis Tuğyan Gürkan ile doktor Deniz Gürkan ise, Bu unutulmaz günün hatıralarda kalması ve unutulmaması için ortak fikirle seçtiklerini kaydettiler. Bu özel tarihte sadece Şişli Belediyesi'nde aynı günde 13 çift hayatlarını birleştirdi.