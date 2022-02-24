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Giriş Tarihi: 25.2.2022

Nilüfer Hoca’yı dolandırana 17 yıl hapis istendi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Nilüfer Hoca’yı dolandırana 17 yıl hapis istendi
İstanbul'da, ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'yı, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandıran Mustafa Sakar'la ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakar hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede 5 Şubat'ta tutuklanan şüpheli Mustafa Sakar'ın zincirleme olarak "Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işlediği belirtildi. Şüpheli Sakar, önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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Nilüfer Hoca’yı dolandırana 17 yıl hapis istendi
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