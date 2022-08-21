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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Nilüfer ve Aubrieta koparana ceza

Nilüfer ve Aubrieta koparana ceza
YAZ mevsimiyle birlikte göllerde bulunan rengarenk nilüferlerin çiçek açmasıyla Bolu'nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ayrı güzelliğe büründü. Ziyaretçilerin ilgisini çeken ve görsel manzara oluşturan nilüferlerin korunması için de tedbirler alındı. Görevliler, nilüferlerin koparılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor. Korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmemesi için nilüferlere zarar verilmesi durumunda ceza uygulanıyor. Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nın güzelliğine güzellik katan nilüferler ile Yedigöller Milli Parkı'ndaki endemik bitki türü Aubrieta'yı koparmanın cezası, 109 bin 593 lira. Tabiat parkları ve milli parklarda tatilciler, tabelalarla da nilüferlere dokunulmaması yönünde uyarılıyor. Caydırıcı cezalar ve sıkı denetimler ile bu yıl kimseye nilüfer kopardığı gerekçesiyle ceza uygulanmadığı öğrenildi. Tatilciler de doğal güzelliğin korunması için alınan tedbirlerin gerekli olduğunu söyledi. DHA

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Nilüfer ve Aubrieta koparana ceza
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