“Nisan” sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açtı

Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla Güzel Sanatlar Nisan Sergisi" açıldı. "Güzel Sanatlar Nisan Sergisi"nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açılışını yaptığı pek çok sergiye katıldığını hatırlatarak, "Davet edilen her serginin açılışına katılıyorum. Çünkü açılan her serginin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesitesi'nin geleceğine atılan bir imza olduğuna inanıyorum" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin her zaman sanata ve sanatçıya değer verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, "Yakın Doğu Üniversitesi, farklı ülkelerden gelen birçok sanatçıya kucak açıyor. Sanatın ve sanatçının yanında olarak birbirinden önemli ve değerli tüm bu eserleri bizlerle buluşturuyor. Ortaya çıkan eserler ise sanatımızı, kültürümüzü, duygularımızı; yani bizi, gelecek nesillere aktarıyor" diye konuştu.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da bilim ve sanatın toplumlar için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak "Bilim ve sanattan beslenmeyen hiç bir toplumsal yükseliş, kalıcı izler bırakma kudretine erişemez. Bu nedenle tarihte varlık gösterip sonrasında yok olan ve bugüne iz bırakmayı başaramayan pek çok devlet örneği var" şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise, "Sanat sonsuz bir denizdir. Sanatın ustaları ise sayılıdır. Günümüz sanatçısı, yalnız kendi kültür ve sanatından değil yeryüzünün tüm mirasından yararlanır. Çünkü kültür ve sanat mirası evrenseldir. Kapıları tüm sanatçılara açıktır. Hayatınızın karanlık noktalarını aydınlık tutabilmek için, sanatsız kalmayın" ifadelerini kullandı.

Sergi 24 Haziran'a kadar YDÜ Hastanesi Sergi Salonu'nda ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.