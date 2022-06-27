Nişanından bir gün sonra sırra kadem bastı! En yakın arkadaşı “Ben öldürdüm” dedi

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Sarısöğüt Mahallesi'nde bir arkadaşının düğüne katılmak için 4 gün önce evden ayrılan Hakkı Şahin (28) esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Ailesinin Emniyete yaptığı başvuru sonrası Şahin'in telefon sinyallerinden yola çıkan polis, ortağı G.G.'yi Ezine'deki evinde gözaltına aldı. G.G. ifadesinde tartıştıkları Şahin'i öldürdüğünü ve Çan-Bayramiç arasındaki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. G.G. en yakın arkadaşını öldürdüğünü itiraf etse de cinayetle ilgili birçok soruyu yanıtsız bıraktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, Şahin'in bir hafta önce nişanlandığı ortaya çıktı. Ezine'de ortağı G.G. ile birlikte meyve sebze ticaretiyle uğraşan Hakkı Şahin, dört gün önce Çan 'da bir arkadaşının düğününe katılmak için evden ayrıldı. Bir hafta önce nişanlanan Şahin'in eve geri dönmemesinden şüphelenen ailesi, oğullarına bir türlü telefonda da ulaşamayınca Emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

TELEFONU ÇAN'DA SİNYAL VERDİ

Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen emniyet güçleri Şahin'in telefonunun en son Çan'da sinyal verdiğini tespit etti. Yapılan soruşturmada Şahin'in Ezine'den en yakın arkadaşı ve iş ortağı G.G. ile Çan'daki düğüne katılmak üzere ayrıldıkları belirlendi.

"BEN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen G.G. ilk ifadesinde Hakkı Şahin ile yolda tartıştıklarını, çıkan tartışma sonrası arkadaşını öldürdüğünü ve Çan Bayramiç yolu üzerindeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. G.G. cinayetle ilgili bir çok soruyu yanıtsız bırakırken, gömdüğünü iddia ettiği bölgede yapılan aramada ise Hakkı Şahin'in cesedine ulaşılamadı. Soruşturma sürüyor.