Nişanlısı katleden şüpheli adliyeye sevk edildi! Davası için avukat ararken tanışmışlar

Tuzla Cami Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bir restoranda dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Avukat Dilara Yıldız ile eski uzman çavuş Oktay Dönmez 1 yıl önce Dönmez'in bir dava için avukat aramasıyla tanıştılar. İddiaya göre avukatlık arayışında olan dönmez birkaç yere numara bıraktı ardından Dilara Yıldız kendisine ulaştı. Sık sık görüşmeye başladılar aralarında bir gönül ilişkisi oldu. Bir süre sonra nişanlanmaya karar verdiler ancak anlamadıkları için birkaç ay önce tekrar ayrıldılar.



150 BİN LİRA NİŞAN MASRAFI YAPTIM



İddiaya göre olaydan 10 gün kadar önce Dilara Yıldız yılbaşı için memleketi Samsun'a gitmişti. O memleketindeyken eski nişanlı Oktay Dönmez genç avukatın Tuzla'daki evine gidip çilingirle kapıyı açtırdı. Kadın gelene kadar evde yaşamaya başladı. Dün genç kadın eve gelince ona kendisine 150 bin lira kadar borcu olduğunu söyledi. Ben nişan yaptım borç ettim deyip para istedi. İkili arasında kısa bir tartışma yaşandı.



BANA YARDIM EDİN DİYE ARKADAŞLARINA MESAJ ATTI



Ardından Dilara Yıldız ben biraz hastayım deyip hastaneye gitmek istedi. İkili evden çıktı. Bu sırada da Yıldız Oktay Dönmez ile ilgili arkadaşlarına mesaj attı. 'Bu bana zarar verecek elinde silah var. Biz şimdi ciğerciye gidiyoruz. Bana yardım edin bunun ne yapacağı belli değil' diyor. Arkadaşı da eşi ve bir arkadaşıyla birlikte avukatın olduğu restorana gittiler. Bu arada da polise haber verdiler.



POLİS ARACINI GÖRÜNCE "KUMPAS KURDUNUZ DEYİP ATEŞ ETTİ"



Grup orada, konuşmaya başladı, o arada resmi polis aracını kapıda gören Oktay Dönmez, 'siz bana kumpas mı kurdunuz' diyerek 3 el Dilara Yıldız'a ateş etti. Ardından silahı, arkadaşlarına da doğrulttu. Ama ateş etmedi O sırada polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



"BORCUMU İSTEDİM TARTIŞTIK"



Cinayet Büro Amirliğince ifadesi alınan şüpheli Oktay Dönmez'in; "Avukat ararken bir yıl önce tanıştık. Sık sık görüşünce aramızda gönül ilişkisi oldu. Nişanlandık. 150 bin lira masraf ettim. Beni evine çağırdı gittim. Şehir dışındayım geleceğim sen eve geç dedi. Gelince borcumu istedim, tartıştık. Hastayım dedi dışarı çıktık. Restorana gittik" dediği öne sürüldü.



"BANA İHANET ETTİ"



Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken de gazetecilerin sorusu üzerine; "Nişanlıyken aldatmış, ihanet etmiş, Askerliğime laf etti" dediği görüldü.