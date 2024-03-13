Nişanlısını öldüresiye dövdü

İstanbul Zeytinburnu'nda İlayda Ötünç isimli kadın, nişanlısı Barış Çatak tarafından öldüresiye dövüldü. Olay güvenlik kamerasına yansırken 21 yaşındaki kadın, nişanlısı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Öldüresiye dövülen İlayda Ötünç, "Nişanlım tarafından darp edildim. Tekme ve tokat attı, nişan kolyemizi kopardı. Gözümü patlattı ortalama 5-6 dakika kadar aralıksız dövdü beni. O an öleceğimi düşündüm. Vurduğu demir sivri bir demir. Daha güçlü vursa kafama girmesi çok büyük olasılıktı. Canım çok yandı. Daha önce şiddet eğilimleri oldu ama tekrarlamayacağını söylemişti. Ben de sevgimden dolayı tekrarlamayacağını düşündüm. Aileme bile bahsetmemeye çalışıyordum" şeklinde konuştu. Öte yandan İlayda Ötünç'ü öldüresiye döven Barış Çatak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.