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Giriş Tarihi: 11.9.2022 16:00

Nitro Rush filmi oyuncuları kimler? Nitro Rush film konusu nedir, ne zaman yayınlandı?

Aksiyon filmi severlerden tam not alan 2016 Kanada yapımı Nitro Rush filmi bu akşam ATV ekranlarında yayında olacak. Filmin yönetmen koltuğunda Alain Desrochers yer alıyor. Nitro Rush film konusu ile dikkat çekerken oyuncu kadrosunda da popüler isimler yer alıyor. Peki, Nitro Rush filmi oyuncuları kimler? İşte, yanıtlar…

Nitro Rush filmi oyuncuları kimler? Nitro Rush film konusu nedir, ne zaman yayınlandı?

Nitro Rush filmi bu akşam yayında olacak. Karanlık suç dünyası karısını kaybeden ve çocuğunu göremeyen bir babayı esir alır. Nitro Rush film konusu ile aksiyon yapımları arasında sevilen işlerden biri olarak biliniyor. Peki, Nitro Rush filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, film hakkında tüm merak edilenler…

NİTRO RUSH FİLMİ KONUSU

Genç eşini ölümcül hastalığından kurtarıp, küçük oğluna verdiği sözü tutmak için suça bulaşan Max, hapse düşmüştür. Üstelik ne sevdiği kadını kurtarabilmiştir ne de yedi yıldır oğlunun yüzünü görebilmektedir. Bir gün üst düzey bir yetkili, piyasada Nitro Rush adıyla bilinen uyuşturucu bir ilaçtan kurtulmak için Max'ten yardım ister.

Hayata dair tüm umutları tükenmiş olan Max, teklifi reddeder. Ama oğlu Theo'nun, bu suç örgütü tarafından çalıştırıldığını öğrendiğinde hapishane ona dar gelmiştir. Kaçarak, geleceğini yok etmek pahasına da olsa, oğlunu onların elinden kurtaracaktır. Ne var ki babasının yüzünü bile görmek istemeyen Theo ile işi sandığı kadar kolay olmayacaktır.

NİTRO RUSH FİLMİ OYUNCULARI

Antoine-Olivier Pilon

Andreas Apergis

Guillauma Lemay-Thivierge

Alexandre Goyette

Jean-Nicolas Verreault

Raymond Bouchard

Antoine Desrochers

Madeleine Peloquin

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Nitro Rush filmi oyuncuları kimler? Nitro Rush film konusu nedir, ne zaman yayınlandı?
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