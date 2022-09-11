Nitro Rush filmi oyuncuları kimler? Nitro Rush film konusu nedir, ne zaman yayınlandı?

NİTRO RUSH FİLMİ KONUSU

Genç eşini ölümcül hastalığından kurtarıp, küçük oğluna verdiği sözü tutmak için suça bulaşan Max, hapse düşmüştür. Üstelik ne sevdiği kadını kurtarabilmiştir ne de yedi yıldır oğlunun yüzünü görebilmektedir. Bir gün üst düzey bir yetkili, piyasada Nitro Rush adıyla bilinen uyuşturucu bir ilaçtan kurtulmak için Max'ten yardım ister.

Hayata dair tüm umutları tükenmiş olan Max, teklifi reddeder. Ama oğlu Theo'nun, bu suç örgütü tarafından çalıştırıldığını öğrendiğinde hapishane ona dar gelmiştir. Kaçarak, geleceğini yok etmek pahasına da olsa, oğlunu onların elinden kurtaracaktır. Ne var ki babasının yüzünü bile görmek istemeyen Theo ile işi sandığı kadar kolay olmayacaktır.