Nobel Ekonomi Ödülü’nü kim kazandı? Nobel Ekonomi Ödülü 2022 üç ekonomiste verildi!

BEN BERNANKE KİMDİR?

Ben Şalom Bernanke (13 Aralık 1953), 2006–2014 yılları arası ABD Merkez Bankası olan Federal Reserv'in başkanlığını yapmış Yahudi kökenli Amerikalı ekonomist, finansçı ve politikacı. Görev süresi 2009'da dolmasına karşın ABD Başkanı Barack Obama tarafından görev süresi 5 yıl daha uzatılmıştır.

FED Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca, 2000lerin finansal kriz Fed'in yanıtını yönetti. Amerikan Merkez Bankası (FED) başkanı olmadan önce, Princeton Üniversitesi'nde kadrolu ekonomi profesörüydü. 2002-2005 arasında Federal Reserv Sistemi (FED) yönetim kurulu üyesi oldu.