Nobel Ekonomi Ödülü’nü kim kazandı? Nobel Ekonomi Ödülü 2022 üç ekonomiste verildi!

Nobel Ekonomi Ödülü kime verildi, neden soruları vatandaşlar tarafından soruluyor. Kimlerin kazandığı belli oldu ve içlerinden biri, öne çıkıyor. Ben Bernanke kimdir sorusu, Nobel'i almasıyla birlikte daha da aratıldı. Zamanında yılın insanı seçilen Ben Bernanke, ödülü iki isimle paylaştı. Peki, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim kazandı? İşte detaylar...
2022 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?
Ben Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig'in, "bankalar ve finansal krizleri üzerine araştırmaları" nedeniyle Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldığı belirtildi.
BEN BERNANKE KİMDİR?
Ben Şalom Bernanke (13 Aralık 1953), 2006–2014 yılları arası ABD Merkez Bankası olan Federal Reserv'in başkanlığını yapmış Yahudi kökenli Amerikalı ekonomist, finansçı ve politikacı. Görev süresi 2009'da dolmasına karşın ABD Başkanı Barack Obama tarafından görev süresi 5 yıl daha uzatılmıştır.
FED Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca, 2000lerin finansal kriz Fed'in yanıtını yönetti. Amerikan Merkez Bankası (FED) başkanı olmadan önce, Princeton Üniversitesi'nde kadrolu ekonomi profesörüydü. 2002-2005 arasında Federal Reserv Sistemi (FED) yönetim kurulu üyesi oldu.
Başkan George W. Bush tarafından 1 Şubat 2006 tarihinde FED başkanı olarak atandı. Bernanke, ABD Başkanı Barack Obama tarafından aday gösterildikten sonra 28 Ocak 2010 tarihinde başkan olarak ikinci bir dönem için tekrar seçildi.
Ben Bernanke, 2009 yılında Time dergisi tarafından Yılın Adamı seçilmiştir.