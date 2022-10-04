Nobel Kimya ödülü 2022 kim kazandı? Nobel Kimya ödülü ne zaman verilecek?

Nobel Kimya ödülü ne zaman verilecek sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Her yıl ekim aylarında Nobel ödülleri veriliyor. Tıp ve fizik dalları sonrası, sıra kimyada. Peki, Nobel kimya ödülü ne zaman verilecek? İşte Nobel ödülleri 2022 hakkında detaylar...