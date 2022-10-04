Nobel Kimya ödülü 2022 kim kazandı? Nobel Kimya ödülü ne zaman verilecek?

Nobel Kimya ödülü ne zaman verilecek sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Her yıl ekim aylarında Nobel ödülleri veriliyor. Tıp ve fizik dalları sonrası, sıra kimyada. Peki, Nobel kimya ödülü ne zaman verilecek? İşte Nobel ödülleri 2022 hakkında detaylar...
BİR SONRAKİ NOBEL ÖDÜLÜ HANGİ DALDA OLACAK?
Her yıl verilen Nobel ödülleri bu yıl da verilmeye devam ediyor. Bir sonraki Nobel ödülü, kimya dalında olacak. Nobel kimya ödülü 5 Ekim 2022 tarihinde verilecek. Geçen sene kimya ödülünü Benjamin List ve David W.C. Macmillan kazandı.
NOBEL ÖDÜLLERİ VERİLİŞ TARİHLERİ 2022
Bu yılki Nobel ödülleri veriliş tarihleri aşağıda yer alıyor:
Kimya ödülü 5 Ekim 2022 12.45'te verilecek.
Edebiyat ödülü 6 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.
Barış ödülü 7 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.
Nobel Ekonomi ödülü 10 Ekim 12.45'te(en erken) verilecek.