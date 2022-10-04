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Giriş Tarihi: 4.10.2022 23:30

Nobel Kimya ödülü 2022 kim kazandı? Nobel Kimya ödülü ne zaman verilecek?

Nobel ödülleri verilmeye başladı. Tıp sonrası şimdi de Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu. Ödülü Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avustralyalı Anton Zeilinger paylaştı. Bu hafta boyunca ödüller verilecek. Yarın kimya ödülü verileceğinden ötürü Nobel Kimya ödülü ne zaman verilecek sorusu yöneltiliyor. Peki, Nobel Kimya ödülü 2022 kim kazandı, hangi çalışmayla? İşte Nobel ödülleri 2022 hakkında detaylar…

Nobel Kimya ödülü 2022 kim kazandı? Nobel Kimya ödülü ne zaman verilecek?

Nobel Kimya ödülü ne zaman verilecek sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Her yıl ekim aylarında Nobel ödülleri veriliyor. Tıp ve fizik dalları sonrası, sıra kimyada. Peki, Nobel kimya ödülü ne zaman verilecek? İşte Nobel ödülleri 2022 hakkında detaylar...

BİR SONRAKİ NOBEL ÖDÜLÜ HANGİ DALDA OLACAK?

Her yıl verilen Nobel ödülleri bu yıl da verilmeye devam ediyor. Bir sonraki Nobel ödülü, kimya dalında olacak. Nobel kimya ödülü 5 Ekim 2022 tarihinde verilecek. Geçen sene kimya ödülünü Benjamin List ve David W.C. Macmillan kazandı.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK?

Nobel Kimya Ödülü 2022 5 Ekim 2022 12.45'te açıklanacak.

NOBEL ÖDÜLLERİ VERİLİŞ TARİHLERİ 2022

Bu yılki Nobel ödülleri veriliş tarihleri aşağıda yer alıyor:

Kimya ödülü 5 Ekim 2022 12.45'te verilecek.

Edebiyat ödülü 6 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.

Barış ödülü 7 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.

Nobel Ekonomi ödülü 10 Ekim 12.45'te(en erken) verilecek.

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Nobel Kimya ödülü 2022 kim kazandı? Nobel Kimya ödülü ne zaman verilecek?
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