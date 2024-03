NÖROM, Türkiye’nin beyin merkezi olacak

Gazi, Ankara, Orta Doğu Teknik üniversitelerinin güç birliğiyle Türkiye'nin ilk çok disiplinli, Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) faaliyetlerine başladı. Merkezde beyin araştırmaları yapılıp, nörolojik hastalıklara ilişkin yeni tedavi yöntemleri bulunacak. NÖROM Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, "Merkezimizde kadın araştırmacılar yoğunlukta olduğundan farklı bakış açıları gelişiyor. Her katta, farklı laboratuvarlar yer alıyor. Geleceğe yönelik beyin araştırmalarına katılabilecek gençleri de yetiştireceğiz.Eğitim, dil-tarihcoğrafya, beden eğitimi, mimarlık bölümlerinden öğrencilerimiz var. Beyinle ilgili her türlü çalışma için altyapımız mevcut" dedi. Devam eden projelere ilişkin bilgi veren Belen, "Şu an migrenle ilgili iki tane AR-GE projem bulunuyor. İltihaba ilişkin belirteç arıyoruz. Bunu kontrol edebilirsek hastalar geleneksel yöntemlerle tedaviye daha kolay cevap verebilir. MR ile ilgili çalışma yürütüyoruz.Yüzdeki ifadeden ağrıyı nesnel şekilde tanımlamayı hedefliyoruz. Beyin görüntülemelerinde, ağrıya ait yüz ifadelerinde hangi alanların belirleyici olduğuna bakmak adına yapay zekâyı kullanıyoruz" ifadesini kullandı. Klasik tedavilere cevap vermeyen epilepsi hastalarına yönelik geliştirilen proje üzerine yoğunlaştıklarını da dile getirenBelen, "İnme sonrası işlev kaybı olan uzuvların işlevlerini yerine getirmek için nörorobotik rehabilitasyon yapan ekibimiz söz konusu. 10 yıl içinde keşfettiğimiz tedavileri ortaya koymak ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha kalıcı çözümler getirebilecek yöntemlerin peşindeyiz" açıklamasını yaptı.