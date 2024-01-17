Noter dolandırıcılarının emniyetteki işlemleri sürüyor

"SİLAHLARI VAR BURADAN ÇIKAMIYORUM"

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen dolandırıcılık çetesinin mağdurları, şüphelileri Dolandırıcılık Büro Amirliğinde teşhis etti. Mağdurlardan Cüneyt Mert, tehdit edilerek aracını satmak zorunda kaldığını söyleyerek "Otomobilimi satmaya ağabeyimle birlikte gitmiştik. İmzayı atmadan önce onu arayıp parayı alıp almadığını sordum. Ben almadım ama silahları var buradan çıkamıyorum cevabını alınca mecburen imza attım" dedi. Bir başka mağdur Osman Saklıca ise "Noterin kapanma saatine yakın gitmiştik. Para şimdi gelir birazdan gelir diyerek beni kandırdılar. Noter de kapanacağı için imza attım. Otomobilimi yıkamaya götürdüklerini daha sonra para gelene kadar yanımda bekleyeceklerini söyleyerek yanımdan ayrıldılar. Bir daha gelmediler" dedi.