Numaralı hayatlar! "Kimsesizlerin sahibi bir Allah bir de biziz"

"Gariban ölümü bu" diyorlar. Mezarlık çalışanları için en zoru ise fethi kabir işlemi oluyor. Kimsesiz mezarlığına gömülen cenazelerin bazen aileleri çıkıp gelebiliyor. Cenazeyi kendi ülkelerine götürmek istiyorlar. DNA eşleşmeleri ve yasal işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim ediliyor. Bu durumda Kimsesizler mezarlığına gömülen cenazeler bazen yıllar sonra olsa bile ailelerine teslim ediliyor.