NUN Okulları'ndan "Öz'e Yolculuk' temalı zirve! Esra Albayrak: Referans noktamız Anadolu ilim ve irfan geleneği

"BU GİDİŞATI SORGULAMAK ZORUNDAYIZ"

Dr. Albayrak, "Daha müreffeh, daha adil, daha huzurlu, daha insanca bir gelecek için sorunları doğuran sistemin içinde aramayı reddediyoruz. Gezegenimizi terk edilmiş bir taş ocağına çeviren bozuk tüketim örüntüleri, bunlardan mülhem artan enerji kaynağı arayışları, büyüyen çevre sorunları, gençler arasında artan depresyon ve ruh sağlığı verileri, dünya nüfusunun yüzde yetmişini küresel servetin yüzde 3'ü ile yarı aç yarı tok yaşamaya mahkûm eden yaklaşık 37 milyonu çocuklardan oluşan 110 milyona yakın göçe zorlanmış mülteci. 18 milyon işsiz, okulsuz, doktorsuz, pasaportsuz, yurtsuz insan dünya genelinde açlıktan ölen ya da açlık sınırında bekleyen 35 milyon can. Sadece geçtiğimiz 29 günde dünyanın canlı yayın ekranlarından izlediği her gün tonlarca bombanın altında can veren Gazze'nin bebekleri, çocukları, kadınları, gençleri... Dünya alarm veriyor. Tarihte görülmemiş bir hızla ilerleyen milli teknolojileri, uzay teknolojileri, yapay zekâ altında eğer insanlığın hizmetinde olmayacaksa, eğer insanı yaşatmayacaksa hatta daha ilerisi insanın yeryüzünde varlığını tehdit edecekse bu gidişatı sorgulamak zorundayız" diye konuştu.