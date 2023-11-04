NUN Okulları'ndan "Öz'e Yolculuk' temalı zirve! Esra Albayrak: Referans noktamız Anadolu ilim ve irfan geleneği

NUN Okulları'nın ilk kez 10 Mart 2018'de düzenlediği Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi'nin 3'üncüsü bu yıl 'Öz'e Yolculuk' temasıyla NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Yunus Emre'nin "İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin ya nice okumaktır" sözünden yola çıkarak düzenlenen zirvede yüksek teknoloji ve iletişim araçlarının sağladığı imkânlarla birlikte ortaya çıkan kimlik bunalımı masaya yatırıldı. Zirvenin açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak yaptı.
"BU GİDİŞATI SORGULAMAK ZORUNDAYIZ"
Dr. Albayrak, "Daha müreffeh, daha adil, daha huzurlu, daha insanca bir gelecek için sorunları doğuran sistemin içinde aramayı reddediyoruz. Gezegenimizi terk edilmiş bir taş ocağına çeviren bozuk tüketim örüntüleri, bunlardan mülhem artan enerji kaynağı arayışları, büyüyen çevre sorunları, gençler arasında artan depresyon ve ruh sağlığı verileri, dünya nüfusunun yüzde yetmişini küresel servetin yüzde 3'ü ile yarı aç yarı tok yaşamaya mahkûm eden yaklaşık 37 milyonu çocuklardan oluşan 110 milyona yakın göçe zorlanmış mülteci. 18 milyon işsiz, okulsuz, doktorsuz, pasaportsuz, yurtsuz insan dünya genelinde açlıktan ölen ya da açlık sınırında bekleyen 35 milyon can. Sadece geçtiğimiz 29 günde dünyanın canlı yayın ekranlarından izlediği her gün tonlarca bombanın altında can veren Gazze'nin bebekleri, çocukları, kadınları, gençleri... Dünya alarm veriyor. Tarihte görülmemiş bir hızla ilerleyen milli teknolojileri, uzay teknolojileri, yapay zekâ altında eğer insanlığın hizmetinde olmayacaksa, eğer insanı yaşatmayacaksa hatta daha ilerisi insanın yeryüzünde varlığını tehdit edecekse bu gidişatı sorgulamak zorundayız" diye konuştu.
"ZİRVEMİZİN REFERANS NOKTASI ANODOLU'NUN İLİM VE İRFAN GELENENİĞİDİR"
Albayrak, "Bugünkü zirvemizin referans noktası insanı esas alan Anadolu'nun derin, berrak, ilim ve irfan geleneğidir. Oradan beslenerek her türlü tahakküm ve ayrımcılığı reddetme cehdine sahip." dedi. Artan kültürel karşılaşmalar ve insan hareketliliği kültürler arası anlayış ve kaynaşmayı arttırmanın aksine çatışma ve ırkçılığı beslediğini belirten Albayrak; "Öyleyse insan ve insanın tekâmülüne dair farklı bir arayışa girmeliyiz. Bunun için Dede Korkut'u, Hoca Ahmet Yesevi'yi, Hacı Bektaşi Veli'yi, Yunus Emre'yi ve onlar ile yükselen medeniyetin kodlarını anlayarak bugüne özel düşünce sistemleri ve eğitim ve olanaklarını birleştirmek ve oryantalist vesayetten kendimizi kurtarmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Zirvede konuşan Bakan Tekin, "İyi insan yetiştirme, düzenli bir toplumda bireylerin kültürel ve ahlaki değerlerin öğrenilmesi, davranışlarını şekillenmesi ve toplumun oyunlarına uygun bir şekilde yetiştirilmesi için uygulanan yöntemlerin tamamı olarak ortaya çıkıyor. İnsan yetiştirme müfredatı kendi içinde düzenlilik oluşturan bir realite barındırır. Bu yetiştirme düzenindeki basit sapmalar toplumun şirazesinde telafisi imkansız gerilimlere ve zararlara yol açacaktır. Tam da bu noktada eğitim üstlendiği rol gerçekten çok önemlidir. Sorumluluk sahibi aydınlarımızın, dünya bilgisiyle donanmış entelektüellerimizin akademisyenlerimizin ve düşün insanlarımızın, ilahiyatçılarımızın, pedagoglarımızın yeni dünya gerçekliğine uygun olarak verimli bir dil üreterek yolumuzu aydınlatmaları gerekmektedir. Ben NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenliği bu zirvenin bize bu anlamda yol haritası oluşturacağına inanıyorum ve sonuçlarını heyecanla bekliyorum." şeklinde konuştu.
Zirvede "Eğitimin gayesi nedir?', "Ruh, beden, akıl ve irade gibi katmanları olan insan için tasarlanan eğitimde, onu bir etki - tepki mekanizması olarak görmek bizi ne kadar öteye götürür?', "21. yüzyıla daha dijitalleşerek mi yoksa daha insanileşerek mi hazırlanmalıyız?', "Tedbirler almazsak mevcut gidiş sürdürülebilir mi?' gibi konu başlıkları irdelendi.
3 PANELLE 'ÖZ'ÜN DERİNİNE İNİLDİ
Gün boyu süren zirvede alanında uzman, birbirinden değerli isimlerin katılımıyla 3 panel gerçekleştirildi. 'Eğitimin Öz'üne Bakış' başlıklı ilk panele Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten de konuşmacı olarak katıldı. Diğer paneller ise 'İşim Gücüm Öz'ü Aramak' ve 'Yeni Nesil Akımlarda İnsan' başlıklarıyla yapıldı. Programın sonunda Türkiye Yüzyılına İthaf başlığıyla bir bölüm daha yer aldı. Zirve sırasında çeşitli çalıştaylar da düzenlendi.