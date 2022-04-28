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Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:49

Nuran Özdemir için istenen ceza belli oldu! Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Nuran Özdemir için istenen ceza belli oldu! Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü

Eyüpsultan’da 5 ay önce boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir’i ayrı yaşadığı eve gelip kendisini darp etmesi üzerine bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 2 çocuk annesi Nuran Özdemir hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Nuran Özdemir için haksız tahrik altında eşi öldürme suçundan 24 yıla kadar hapsini talep etti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nuran Özdemir getirilirken; maktulün annesi Sevgi Özdemir, kardeşi Hülya Özmen ve Senem Erol da hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Nuran Özdemir'in haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçakla maktül Ahmet Özdemir'i yaraladığı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Sanık Nuran Özdemir'in "Haksız tahrik altında kasten eşi öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

"ÖLMEMEK İÇİN KENDİMİ SAVUNDUM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan Nuran Özdemir, kasten öldürme suçlamasını kabul etmediğini belirterek "Eşimin geleceğinden haberim yoktu. Niçin geldiğinden de haberim yoktu. Haberim olsaydı güzel güzel konuşup eve alırdım. Niye geldiğini bilmediğim için geldiğinde korktum. Aramızda boşanma davası olduğu için görüşmek istemiyordum. Maktül kapıya geldiğinde elimde bıçak yoktu. Kapıya vurunca korktuk" dedi. Eşinin daha önce de kendisini dövdüğünü belirten Özdemir, "Eşimin huyunu suyunu biliyordum. Olaydan bir ay önce de aynı tehdidi yapmıştı. Ayağıyla kapıya vuruyordu. 'Aç çoçuğumu göreceğim' diyerek küfür ediyordu. Telaşla bir anda bir şey yapmaz diye düşünerek kapıyı açtım. Kapıyı açınca 'Hepimiz iyiyiz, evine git' diye söyledim. Ancak maktül bağırmaya başladı. Yumruklarla saldırdı. Kapının ağzında itiştik. Kızım araya girdi, 'Annemi öldüreceksin, yapma baba' dedi. O ana kadar benim elimde elimde bıçak yoktu. Kızım araya girmesi sırasında boşluk oluştu. Bu boşluktan istifade suça konu bıçağı aldım. O anda maktül bana, bıçağı aldığımı görünce ne yapıyorsun, bıçağı eline mi aldın. O bıçağı alır sana sokarım' diye bağırdı. Sonra ben yine darbelere maruz kaldım. Bıçağın maktüle denk geldiğini anlamadım. Ölmemek için kendimi savundum. O beni yere düşürseydi yemin ederim beni öldürecekti. Onun beni öldürmeyi aklına koyduğunu biliyorum. O kişiyi çok iyi tanıyorum. Gerçekten öldürmek istemedim. Çocuk için geldiğini bilseydim, konuşur anlaşır, annesini bile çağırırdım. Tahliyemi talep ederim. Çocuklarım yalnızdır" dedi. Sanık avukatı da çocukların mağdur olmaması adına müvekkilinin tahliyesini talep etti. Şikayetçilerin avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, kaçma şüphesi, olay yeri inceleme raporu, delilleri etkileme olanağının bulunması gerekçeleriyle sanık Nuran Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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Nuran Özdemir için istenen ceza belli oldu! Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü
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