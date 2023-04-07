Nurdağı Sahra Hastanesi’nde 10 bine yakın depremzedeye hizmet verildi

Sahra hastanesinin ilçenin sağlık üssü olduğunu belirten Eroğlu, "Sahra hastanemiz 13 Mart'ta faaliyete geçti. O tarihten bu yana 10 bine yakın hasta burada tedavi edildi, 86 hastamız ise Gaziantep'e sevk edildi." dedi.

Eroğlu, acil hastalar için 7/24 ambulans helikopter ve diğer ambulansların hazır bekletildiğini ifade ederek, "Hastanemizde ameliyathane, çocuk, kadın doğum, dahiliye, göz polikliniklerimiz, radyoloji gibi alanlarımız da var. Bunlar sahra hastaneleri için zaten oldukça önemli. Hastanemizde küçük çaplı genel cerrahi birçok ameliyatı burada yapabiliyoruz. Şu an hastanemizde 15 doktor ve 30 yardımcı sağlık personeli hizmet veriyor." diye konuştu.