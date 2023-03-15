Nurdağı’nda prefabrik sevinci

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de devlet bütün imkânlarını seferber ederek çadırlardaki vatandaşları konteyner kentlere yerleştirme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda, AFAD koordinasyonunda Emlak Konut GYO tarafından yapımına başlanan 1068 prefabrik konuttan 100'e yakını sahiplerine teslim edildi. Prefabrik evinin anahtarını alan Ahmet Ceylan (35), "Çok şükür buraya geçebildik. Çok güzel yapmışlar. Sığınacak yerimiz olduğu için çok mutlu olduk, sevinçten uçtuk" dedi. Mustafa Alıcı (70) ise "Evleri çok beğendik. Devletimiz büyük, Allah'a bin şükür, her şeye gücü yeter. Evimiz de zamanla yapılacak, şüphemiz yok" diye konuştu.