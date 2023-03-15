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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Nurdağı’nda prefabrik sevinci

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Nurdağı’nda prefabrik sevinci
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de devlet bütün imkânlarını seferber ederek çadırlardaki vatandaşları konteyner kentlere yerleştirme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda, AFAD koordinasyonunda Emlak Konut GYO tarafından yapımına başlanan 1068 prefabrik konuttan 100'e yakını sahiplerine teslim edildi. Prefabrik evinin anahtarını alan Ahmet Ceylan (35), "Çok şükür buraya geçebildik. Çok güzel yapmışlar. Sığınacak yerimiz olduğu için çok mutlu olduk, sevinçten uçtuk" dedi. Mustafa Alıcı (70) ise "Evleri çok beğendik. Devletimiz büyük, Allah'a bin şükür, her şeye gücü yeter. Evimiz de zamanla yapılacak, şüphemiz yok" diye konuştu.

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Nurdağı’nda prefabrik sevinci
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