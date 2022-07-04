Nurişler ilk kez hakim karşısında!

Soruşturma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Nuri Ergin hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, 2 kez olası kastla yaralama, 3 kez nitelikli yağmaya teşebbüs, 6 kez ruhsatsız silah bulundurma, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, 3 kez genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 2 kez nitelikli kasten yaralama, 2 kez mala zarar verme, 2 kez nitelikli yağma, tehdit, 2 kez kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma, İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçlarından toplam 84 yıl 4 aydan 239 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer 35 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Bakırköy 14'ün Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Nuri Ergin galericilik yaptığını ve aylık kazancının 25-30 bin TL olduğunu söyledi.

"SANIKLARIN HİÇBİRİNİN BENİMLE VE GRUBUMLA BİR İLGİSİ YOK"

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen Nuri Ergin "Bize bu iftiraları atanları rabbime havale ediyorum. Sayın savcımızın hazırladığı iddianame değil iftiranamedir. Ben çıkar amaçlı suç örgütü lideriyim doğru. İddianamede 90'lı yıllarda örgüt kurduğum söyleniyor. Bu mümkün değil. Ben o tarihte beyaz eşya dükkanında çalışıyordum. İddianamede dayımın babamı öldürdüğü varsayılarak benim babamı öldürdüğüm yazıyor. Ama benim dayım babamı 10 el ateş ederek öldürdü ben de onu öldürdüm. Bu davada şikayetçi olanlar dayımın yakınlarıdır. İftira atıyorlar. Buradaki sanıkların hiçbirinin benimle ve benim grubumla ilgisi yok. Vurulan şahıslar ile de benim en yakın alakam yok. Ben bu adamları tanımam etmem. Bu kadar insanın üzerine iftira atılıyor" dedi.

"BURADAKİ İDDİALARIN TÜMÜ ASILSIZ İDDİALAR"

Ergin, Yaşar Ecem'in vurulması eylemi ile ilgili ise "Ben yaptığım eylemi yaptım diyen bir Nuri Ergin'im. Ama ne Yaşar Ecim'in ne de diğerlerinin vurulması ile ne başka birinin vurulması ile benim bir ilgim yok. Herkesin geçmişi ortadadır. Yok birinden haraç almışım. Bir tane müşteki çıkıp diyor mu haraç aldı diye? Soner Ergin babamız öldüğünde 6 aylıktı. Benim kardeşimdir o ailenin babasıdır, ben onu affediyorum ama Soner Ergin beni ihbar eden kişidir. Soner Ergin kardeşim olmasına rağmen bir kişinin ayağına bir mermi mi atmış. Yüksel turan benim 40 yıllık arkadaşım. Eklemişler bunları da yok çete lideri, yok bilmem ne. Yok böyle bir şey sayın başkan. Bunlar Karagümrük semtinde biz ülkücüyüz diye gelen insanlar ama hepsi DHKP-C mezarına gidip dua eden insanlar. Bugün yine fırsatım olsa sizin gibi şerefli insanları katletse yine öldürürüm. Ben 27 senedir hapishanedeyim. DHKP-C'li ölen birisinin cezasını yatıyorum, bununla da gurur duyuyorum. Benim oğlumun da uzaktan yakından suçla ilgisi yoktur. Oğlum beni hapishanede bile sadece 2 kere ziyarete gelmiştir. Benim kalbimde 5 tane stent var. Bel fıtığı var. Bu iftiraları atanları Allah'a havale ediyorum rabbim nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ben ne bacıma ne yeğenlerime mektup yazamıyorum senelerdir. Suçlanıyorlar ama ilgileri yok alakaları yok. Soyadımı mı değiştireyim bilmiyorum ki ne yapayım. Ben cinayet masası sabıkalıyım. Beni hep cinayet masası yakaladı. Buradaki iddiaların tümü asılsız iddialar" şeklinde konuştu.

Nuri Erginin kız kardeşi Neslihan Ecim , "35 senedir ev hanımıyım. Ömrümde ilk defa mahkemeye çıktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bizde kadınlar böyle olayların içerisine girmez" dedi.

"AİLEMDEKİ KADINLARIN HİÇBİRİNİN BUNLARLA ALAKASI YOKTUR"

Nuri Ergin ise "Benim şimdiye kadar işlediğim cinayetlerden, suçlardan yaptığım şeylerin hiçbirinde ablamın, annemin yani ailemdeki kadınların hiçbirinin bunlarla alakası yoktur" şeklinde konuştu.

"BEN ÖRGÜT YÖNETİCİSİ FİLAN DEĞİLİM"

Nuri Ergin'in kardeşi Soner Ergin ise " Ben 45 yaşımdayım ve 13 yıldır hapisteyim. 7 yıl suçsuz yattım. Nuri ağabeyim nasıl ki 26 yıldır çocuklarını görmüyorsa bende 17 yıldır çocuklarımı toplamda 7 defa gördüm. Evet, biz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Ben 13 aydır tutukluyum ama tutuklu kaldığım süreleri göz önüne aldığımda bu bana çok basit geldi. Ben örgüt yöneticisi filan da değilim" dedi.

"CEZALANDIRILMAMI TALEP EDİYORUM"

Duruşmada talebi sorulan Nuri Ergin, "Cezalandırılmamı talep ediyorum. Oradakilerin tahliyesine ve beraatına karar verilmesini talep ediyorum. Benim oğlumun tek suçu benim oğlum olmasıdır. Evladımı evladına kavuşturun" dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Neslihan Ecim, Şaban Behçet Ecim, Vedat Ecim, Yüksel Turan, Soner Ergin, Atilla Cankurt, Ramazan Elçiboğa'nın tahliyesini diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

7 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ramazan Elçiboğa, Neslihan Ecim, Şaban Behçet Ecim, Soner Ergin, Vedat Ecim, Yüksel Turan ve Atilla Cankurt'un savunmalarını alınmış olması ve tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.