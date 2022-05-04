Nusaybin’de motosiklet kazası: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza saat.14.20 sıralarında Nusaybin'e bağlı Kalecik köyü mevki Nusaybin-Midyat kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile seyir halinde iken şiddetli rüzgarın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği öne sürülen motosiklet devrilerek metrelerce yerde sürüklendi. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen Ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.