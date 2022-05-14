Nusaybin’de terörün yıktığı tarihi eserler artık ışıl ışıl

Terör örgütü PKK'nın 7 yıl önce kazdığı hendeklerle yıkıma uğrattığı Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Mardin'in Nusaybin ilçesindeki anıt niteliğindeki yapılar, restorasyon sonrası yeniden hizmete girdi. UNESCO Geçici Kabul Listesi'nde 'İnanç Parkı' adıyla yer alan tarihi Zeynel Abidin Camii ile dünyanın ilk üniversitesi olarak bilinen Mor Yakup Kilisesi aydınlatma çalışmalarıyla artık ışıl ışıl parlıyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, çalışmaların Başkan Erdoğan'ın himayesinde sürdüğünü belirtirken, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı ise açılışı yapılan kilise ile caminin bir arada yaşayabildiği, huzurun, hoşgörünün, saygı ve sevginin en güzel sembolize edildiği bir anı yaşadıklarını belirtti.