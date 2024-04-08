Nusaybin’de TIR’ın çarptığı kız hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzeri sanayi sitesi mevkisinde öğle saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR, 15 yaşındaki kız yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptı. Çarpmanın etkisiyle 15 yaşındaki Rozerin Nuda Özalp olay yerinden hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye Sağlık, Trafik ve Savcılık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde savcının yaptığı ön otopsisinden sonra kız çocuğun cansız bedeni detaylı otopsi için önce Nusaybin Devlet Hastanesine ardından Mardin Adlı Tıp kurumuna kaldırıldı.
Kazaya ilgili sürücü gözaltına alındı.