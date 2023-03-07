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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Yardımseverliği ve cömertliğiyle dikkat çeken işletmeci Nusret Gökçe, asrın felaketinin ilk gününden beri depremzedelerin yanında. Restoran zinciriyle tüm dünyada adını duyuran Nusret, önceki gün ABD'nin Miami şehrinde ilginç bir yardım çağrısı yaptı.



Uçakla gökyüzüne "Hep for Turkiye #saltbea" yazdıran Nusret, o sırada sahilde bulunan yüzlerce insanın dikkatini çekti. Afet bölgesine onlarca TIR gönderen Nusret, önce yiyecek ve gıda yardımında bulunmuş, ardından mobil aracıyla her gün 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. "Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'a da 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıklamıştı.

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Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı
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