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Giriş Tarihi: 14.2.2023

O an tek düşündüğüm çocuklarımdı

Gaziantep’te deprem anında sarsıntılara aldırmadan çocuk hastalarını tahliye eden Şeyma hemşire fedakârlığıyla takdir topladı. Alakuş: Deprem olunca “Çocuklarım var” dedim. Onları almadan çıksam vicdan azabı çekerdim

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
BURCU ŞEN BURCU ŞEN
O an tek düşündüğüm çocuklarımdı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin güvenlik kameralarına da yansıdı. Çocuk Servisi'nde görev yapan pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, depreme Acil Servis'e inerken yakalandı. Deprem başlayınca servisine koşarak hastaları tahliye eden Şeyma hemşire sergilediği davranışla büyük takdir topladı. Tüm Türkiye'yi duygulandıran Alakuş, SABAH'a konuştu:




Acil tarafına gitmiştim. Deprem olunca "Çocuklarım var" dediğimi hatırlıyorum. Tek düşündüğüm onlardı. Onları almadan dışarı çıksam çok kötü olurdum, vicdan azabı çekerdim. Sakin kalmalarını, hastaneden çıkaramazsam da güvende olmalarını sağlamaya çalıştım.



Binadan tahliye ettiğim hastaları bırakıp başkaları için tekrar hastaneye girdim. Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım. Çünkü onlar önce Allah'a, sonra da bize emanet. Hepsini tek tek tahliye ettik. Bir hastam çıkamamıştı, sarsıntı bitince onu da çıkardık.
Hastaları güvenli alanlara ulaştırdıktan sonra ailemle irtibat sağladım. Depremde ikinci derecede yakınlarımı kaybettim. Evimiz ağır hasar görmüş. 7 kişilik bir aileyiz. Ailemi Bursa'ya gönderdim. Görevime devam edebilmek için burada bir akrabamda kalıyorum. Acımız hepimizin acısı. Bugünleri de atlatacağız. Her zaman umut vardır.

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O an tek düşündüğüm çocuklarımdı
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