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Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:10 Son Güncelleme: 25.11.2022 14:12

O bölgelerde kuvvetli fırtına uyarısı! Akşam saatlerinden itibaren...

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Bugün akşam saatlerinde başlaması öngörülen şiddetli fırtınanın pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA
O bölgelerde kuvvetli fırtına uyarısı! Akşam saatlerinden itibaren...

Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yarın öğle saatlerinden itibaren batı ile güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şiddetinde esmesinin öngörüldüğü belirtildi. Fırtınanın pazar günü batıda sabah, doğuda öğlen etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

Antalya Körfezi'nde ise rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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O bölgelerde kuvvetli fırtına uyarısı! Akşam saatlerinden itibaren...
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