O cinayete çifte müebbet

Adıyaman'da yaşarken, çalışmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, geçen yıl 1 Ekim günü evinden çıktığı sırada, başından ve göğsünden vurularak öldürülen Melek Aslan'ın (24) katil zanlısı kardeşi Mustafa Aslan (21) ile azmettirici olduğu öne sürülen eski sevgilisi Orhan Vatansever'in yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Sanıkların, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mütalaa veren savcı, Orhan Vatansever'in, attığı mesajlar ve gönderdiği fotoğraflarla Mustafa Aslan'ı, ablasını kasten öldürmeye azmettirdiği belirtildi.
Savcı, iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Son savunmaları alan mahkeme, önce iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ceza, iyi hal indirimiyle müebbet hapse çevrildi. Mahkeme ayrıca Vatansever'e, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.