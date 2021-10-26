‘O davadan çekilmem için 3 milyon euro teklif ettiler’

İstanbul
'da, 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un acımasızca katledilişinin üzerinden tam 12 yıl geçti. Haftalar boyunca Türkiye
'nin gündeminden düşmeyen vahşetle ilgili yargılamada 24 yıl hapis cezasına çarptırılan katil zanlısı Cem Garipoğlu
'nun cinayetten 5 yıl sonra Silivri Cezaevi'ndeki koğuşunda intihar etmesi, geride soru işareti bıraktı. "Garipoğlu gerçekten intihar etmiş miydi?" Tüm bu sorularla birlikte Karabulut'un avukatı Rezan Epözdemir, yıllar sonra çarpıcı bir gerçeği ilk kez açıkladı. Epözdemir, o yıllarda davadan çekilmesi için 3 milyon euro teklif edildiğini söyledi. SABAH'a konuşan Epözdemir, "Garipoğlu ailesi adına telefonla aradılar. Aracıydılar. 3 milyon euro para teklif ettiler. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. O tarihte kurşun gönderildi. Tehdit mektubu aldım. Fail ve faillerin tespitini istedim" dedi. Epözdemir, Karabulut ailesinin Cem Garipoğlu'nun cenazesini görüp görmediği yönündeki soruya ise "Ben ve Karabulut ailesi dosyada intihara ilişkin Garipoğlu'nun cesedinin görüldüğü videoyu, DNA örneklerini, hepsini savcının huzurunda gördük. Ama aile mezarı açılsın diyorsa yine de başvururuz" diye konuştu.