O gaspçı 750 kilometre uzakta yakalandı

İstanbul Sultangazi'de Hasan A. (83) isimli vatandaş, dövize çevirdiği paralarla kuyumcudan çıkıp eve gitmek istedi. Oturduğu binaya girdiği sırada arkasından gelen şahıs tarafından önce darp ardından da gasp edildi. Hırsız, tekmeyle yere düşürdüğü yaşlı adamın ceketinin cebindeki 14 bin doları alıp olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektifleri şüphelinin peşine düştü. İncelenen kamera kayıtları sayesinde yeri tespit edilen gaspçı, 24 saat geçmeden çaldığı 14 bin dolarla birlikte İstanbul'a 750 kilometre uzaklıktaki Nevşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahsın suç kaydının olduğu öğrenildi. Emekli maaşından biriktirdiği paralarına kavuşan Hasan amca polislere teşekkür etti.